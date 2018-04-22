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Анатолий Бышовец: «Если бы Дзюба играл раньше с таким настроем, Манчини от него не отказался бы»
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Анатолий Бышовец: «Если бы Дзюба играл раньше с таким настроем, Манчини от него не отказался бы» 

Спорт-Экспресс 10 минут назад
Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец оценил игру нападающего тульскогого «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27-го тура чемпионата России против сине-бело-голубых. По его словам, форвард, сравнявший счет в концовке встречи, хотел отомстить главному тренеру питерцев Роберто Манчини.
— Дзюба вышел на поле сверхмотивированным. Нет, он не хотел как-то отомстить Манчини. Здесь вопрос стоит шире. Он хотел показать, что он достоин места в «Зените» и сборной России. Вообще игроки, которых отдают в аренду, обычно очень здорово себя проявляют в матчах против своих команд. Вспомните гол Шатова за «Краснодар». Если бы Дзюба играл с такой же мотивацией, настроем раньше, думаю, Манчини от него не отказался бы.
Дзюба сегодня проявил себя как лидер. Ранее ему это было не свойственно. В «Зените» он был зависимым футболистом, как правило, при Халке. А в этом матче Артем задавал тон. Заболотный? Он имел момент, но его не реализовал.
"Зенит" испытывает большие проблемы. Игрокам явно не хватает раскрепощенности. Многие футболисты себя не до конца раскрывают. Нет результата и нет понимания, уйдет ли Манчини или останется. Ключевым фактором в этой встрече стало удаление Горбатенко при счете 1:2. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
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