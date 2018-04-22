Анатолий Бышовец: «Если бы Дзюба играл раньше с таким настроем, Манчини от него не отказался бы»

Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец оценил игру нападающего тульскогого «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27-го тура чемпионата России против сине-бело-голубых. По его словам, форвард, сравнявший счет в концовке встречи, хотел отомстить главному тренеру питерцев Роберто Манчини

— Дзюба вышел на поле сверхмотивированным. Нет, он не хотел как-то отомстить Манчини. Здесь вопрос стоит шире. Он хотел показать, что он достоин места в «Зените» и сборной России. Вообще игроки, которых отдают в аренду, обычно очень здорово себя проявляют в матчах против своих команд. Вспомните гол Шатова за «Краснодар». Если бы Дзюба играл с такой же мотивацией, настроем раньше, думаю, Манчини от него не отказался бы.

Дзюба сегодня проявил себя как лидер. Ранее ему это было не свойственно. В «Зените» он был зависимым футболистом, как правило, при Халке. А в этом матче Артем задавал тон. Заболотный? Он имел момент, но его не реализовал.