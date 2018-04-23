Артем Дзюба: Прекрасно понимаю чувства Шатова. Желал ему забить в Петербурге

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— Со Станиславом Саламовичем нет никаких конфликтов и разногласий. Есть тренер Черчесов и есть футболист Дзюба. Я поставил цель вернуться в сборную и приложу все усилия, чтобы быть достойным национальной команды. Если вдруг не получится, что ж делать, такая судьба. Когда шел в «Арсенал», даже близких одолевали сомнения. Какой смысл уходить из «Зенита» , терять в зарплате, вдруг что-то не получится? Хочу сказать слова благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и Гураму Захаровичу. Они меня спасли. Я попросил об одном: единственный мой шанс доказать по поводу сборной и всего остального — дать возможность выйти на футбольное поле, только там я могу что-то сказать.

Прекрасно понимаю чувства Олега Шатова , который ушел из «Зенита» в аренду в «Краснодар». Мы с Олегом всегда на связи. Пожелал ему забить, когда краснодарцы играли в Петербурге. Я даже был уверен, что он это сделает. Как видите, я не ошибся. После матча мы созвонились. Олег мне прислал фото, где он уставший, но счастливый. Такие крутые вещи мне очень нравятся.

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— В матче первого круга «Зенит» — «Арсенал» вы как раз вышли вместо Шатова. Сегодня в составе сине-бело-голубых нет ни Шатова, ни Дзюбы… — Также нет Мака, Жулиано, Хави Гарсии, Маурисио, Нету, Джорджевича. Много кого нет, для меня это не совсем объяснимо, — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Арсенала».

Напомним, права на Шатова и Дзюбу принадлежат «Зениту». В январе клуб перевел футболистов из основной команды в «Зенит-2». Позже Шатов перешел на правах аренды до конца сезона 2017/2018 в «Краснодар», а Дзюба — в «Арсенал».

В составе тульского клуба нападающий провел семь матчей и забил пять голов. В последней игре против «Зенита» (3:3) Дзюба отметился забитым мячом и голевой передачей. По условиям арендного соглашения за участие футболиста в матче петербургский клуб получит компенсацию в размере 120 тысяч евро.

За сборную Дзюба последний раз играл в октябре 2016 года, когда национальная команда проиграла Коста-Рике (3:4).