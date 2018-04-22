«Дзюба топтал защиту!» Партнеры хвалили Артема, но сам он сбежал

Роберто Манчини ждал выхода в эфир «Матч ТВ», пока редактор трансляции отсчитывал 30 секунд. Чтобы не скучать, он вдруг решил посмотреть повтор, который был на маленьком экране у группы телеканала. Судя по напряженному лицу итальянца, это был гол Дзюбы, он еще и успел коротко обсудить его с переводчиком до прямого эфира.

В это время в микст-зону пришел Лука Джорджевич , который за свое выступление не платил и смотрел матч с трибуны. Лука — образец вежливости: поздоровался со всеми журналистами из Петербурга и Тулы, всем улыбался. Ему рады были даже игроки «Зенита» , а Кришито и вовсе отдал Луке футболку.

— Я очень рад за Дзюбу! — искренне сказал Лука. — Он выиграл много единоборств, в концовке забил гол. Он очень старался, хотел забить. Сейчас Артем очень устал, он много бегал, боролся и сейчас очень рад!

К раздевалке сине-бело-голубых пришел и тренер «Арсенала» Игорь Семшов . Он, кажется, тоже хотел футболку Кришито: какое-то время все вокруг говорили только о ней. Семшова радостно поприветствовал Анатолий Тимощук

Самый яркий матч сезона: Козловскому надо снять кино про «Зенит» — «Арсенал»

Кстати, именно Тимощук ждал игроков «Зенита» у раздевалки, подбадривал их, хлопая по плечу. У Манчини в это время были другие заботы — интервью, пресс-конференция. Сотрудники клуба или стадиона еще попросили Анатолия подписать вымпел из коллекции — он тоже не отказал.

«Грустно, что упустили победу»

Журналисты ждали Артема Дзюбу, когда привели вратаря «Арсенала» Михаила Левашова — тоже важное действующее лицо

— У нас многое получилось, были моменты и кроме гола. Повлияло на результат удаление. В принципе было нарушение, но, если бы играли в равных составах, было бы полегче. По количеству моментов, по тому, как складывался матч, это упущенная победа.

Первый гол вышел курьезный. Как я понял, мяч никого не задел, залетел прямым ударом со штрафной. У нас на ближней штанге стоят игроки, мы наигрываем, что на таком расстоянии мяч не должны пролетать. Но ребята сказали, что растерялись — мяч пошел с хорошей подкруткой. Не знали, чем сыграть, боялись, что в руку попадет. Решили не играть, а я не был готов, — подвел итог Левашов.

Леандро Паредес , который забил выдающийся гол, о нем решил не разговаривать. Аргентинские игроки в последнее время стараются не привлекать к себе внимания, проходят мимо даже испаноговорящих журналистов. Автор дубля Далер Кузяев сначала тоже хотел сбежать, но все же передумал.

— Эмоции двоякие: с одной стороны забил два мяча, а с другой — грустно, в концовке упустили победу. Я считаю, что не все потеряно, все впереди, шансы есть.

— После третьего гола уже думали, что это победа? — Да, были такие мысли, оставалось совсем чуть-чуть времени. Жаль, что не удержали победу.

— Какую установку давал Манчини перед выходом? — Как таковой установки не было, усилить игру. После матча Манчини отдельно поговорил с некоторыми ребятами, завтра уже с холодной головой обсудим.

— В этом сезоне вам уже не придется играть против Шатова и Дзюбы. Насколько это радостная новость и ждете ли их обратно? — решили добавить провокаций журналисты. — Это не ко мне вопрос, это к руководству. Нам без разницы, кто против нас играет, будет это Дзюба или Шатов.

«Если получается забить топ-команде, можно и футболку снять»

Пока все продолжали ждать Дзюбу, пришел его одноклубник Сергей Ткачев — явно в приподнятом настроении.

— Игра была с нашей стороны хорошей, мы точно не заслуживали поражения. Вся команда сыграла на сто процентов. Ничья — обидный результат. Уверен, все получили огромное удовольствие от игры. Когда я забивал, оказался вообще один, меня никто не держал: повезло, что пробил слету и попал в угол от штанги. Приятно забивать такой команде. Есть какие-то внутренние цели, понимаешь: если получится забить топ-команде, можно и футболку снять — ничего страшного. Оштрафуют — буду отдавать.

— Дзюба добавлял команде эмоций? Может быть, накануне матча. — Дзюба — молодец, он переиграл защиту, топтал их всех, все выигрывал. Приятно, когда есть такой форвард, который может сбрасывать и играет на команду. У нас и комбинации были, и скорость. Думаю, и игроки, и тренеры довольны. Спасибо отдельное болельщикам — поддержка была сумасшедшей. В концовке, когда нас было меньше, как будто один невидимый игрок вышел на поле.

Пропущенный гол с углового надо разбирать — понятно, что мы сыграли не идеально. Но добились положительного результата. Значит больше было хорошего, чем плохого. Конечно, в раздевалке Дзюба добавлял эмоций — он был дополнительным вдохновителем.

— Его выход стоил 10 миллионов? — Раз забил — значит стоил, — с улыбкой ответил Ткачев.

Все одноклубники говорили о Дзюбе, сам Артем ушел через другой выход — общаться он не захотел. Наверное, свой главный месседж он отправил, повернувшись спиной к скамейке «Зенита» и показав на свою фамилию.