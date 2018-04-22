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Кузяев: «Без разницы, играет ли Дзюба против „Зенита“, настрой на всех одинаковый»
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Кузяев: «Без разницы, играет ли Дзюба против „Зенита“, настрой на всех одинаковый» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями после матча 27-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» (3:3). Кузяев в этой игре вышел на замену на 66-й минуте, заменив Дмитрия Полоза. После этого Кузяев забил два гола в течение трех минут, отметившись забитыми мячами на 82-й и 83-й минутах игры.
«Почему не вышел с первых минут? Я очень много пропустил, чуть больше месяца, тренировался с ограничениями. Это решение тренера.
Перед выходом на поле Манчини попросил усилить игру. После игры в раздевалке он ничего не говорил. Отдельно переговорил с некоторыми ребятами. Думаю, завтра с холодной головой нам всё скажет.
Насколько радостная новость, что против Шатова и Дзюбы не придется играть? Не ко мне вопрос, вернутся они или нет, это вопрос к руководству. Без разницы кто против нас — Шатов или Дзюба. Мы на всех настраиваемся одинаково», — приводит слова Кузяева корреспондент Sport24 Грант Гетадарян.
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