Кузяев: «Без разницы, играет ли Дзюба против „Зенита“, настрой на всех одинаковый»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями после матча 27-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» (3:3). Кузяев в этой игре вышел на замену на 66-й минуте, заменив Дмитрия Полоза . После этого Кузяев забил два гола в течение трех минут, отметившись забитыми мячами на 82-й и 83-й минутах игры.

«Почему не вышел с первых минут? Я очень много пропустил, чуть больше месяца, тренировался с ограничениями. Это решение тренера.

Перед выходом на поле Манчини попросил усилить игру. После игры в раздевалке он ничего не говорил. Отдельно переговорил с некоторыми ребятами. Думаю, завтра с холодной головой нам всё скажет.