Далер Кузяев: Для «Зенита» не все потеряно, шансы есть

— Эмоции двоякие: с одной стороны забил два мяча, а с другой — в концовке упустили победу. Я считаю, что не все потеряно, все впереди, шансы есть.

— После третьего гола уже думали, что это победа? — Да, были такие мысли, оставалось совсем чуть-чуть времени. Жаль, что не удержали победу.

— Какую установку давал Манчини перед выходом? — Как таковой установки не было, усилить игру, так как проигрывали.