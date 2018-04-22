Далер Кузяев: Для «Зенита» не все потеряно, шансы есть 

— Эмоции двоякие: с одной стороны забил два мяча, а с другой — в концовке упустили победу. Я считаю, что не все потеряно, все впереди, шансы есть.
— После третьего гола уже думали, что это победа? — Да, были такие мысли, оставалось совсем чуть-чуть времени. Жаль, что не удержали победу.
— Какую установку давал Манчини перед выходом? — Как таковой установки не было, усилить игру, так как проигрывали.
— Что Манчини сказал после матча? — Отдельно поговорил с некоторыми ребятами, завтра уже с холодной головой обсудим, — передает слова Кузяева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч завершился со счетом 3:3. У туляков отличились Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев и Артем Дзюба, в составе "Зенита" дубль сделал Далер Кузяев, еще один гол забил Леандро Паредес.