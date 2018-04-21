В федерации велосипедного спорта России раскрыли подробности гибели Плужниковой

Президент федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов рассказал о том, каким образом погибла велогонщица Лидия Плужникова. По его словам, спортсменка выбрала для тренировочного проката проселочную дорогу, а не специальную трассу.

"В Краснодарском крае у национальной команды был тренировочный сбор, и еще 11 числа все оттуда уехали, но Плужникова вместе с двумя девчонками осталась на самоподготовку. Уже в воскресенье они должны были улетать домой.

За день до отъезда не было даже запланировано тренировки, но девушки решили на велосипедах съездить к Чёрному морю, причем воспользовались для этого не основными трассами, а просёлочной дорогой", — цитирует Екимова RT.

Он подчеркнул, что результатом дорожно-транспортного происшествия послужила невнимательность водителя автомобиля, который сбил спортсменку.

"По пути Лида отстала от девчонок. Машина неожиданно выехала из гостиничного комплекса. 17-летний водитель рассказал, что отвлекся и не заметил велосипедистку. Да и она задумалась о чем-то, не смотрела на дорогу и не успела среагировать", — сказал глава ФВСР.

Ранее сообщалось, что автомобилист насмерть сбил 24-летнюю велогонщицу.