Ещё
Более 3 тыс. человек стали участниками пробега «Ростовское кольцо», посвященного ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 3 тыс. человек стали участниками пробега «Ростовское кольцо», посвященного ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Сороковой по счету легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо», посвященный культурным особенностям стран-участниц чемпионата мира 2018 года по футболу, прошел в воскресенье в Ростове-на-Дону. По улицам города пробежали более трех тысяч человек, сообщили ТАСС организаторы массового пробега.
"По количеству — приблизительно около 3,5 тысяч человек. Однозначно больше, чем в прошлом году. Мы довольны, что количество участников растет", — сказали организаторы.
По их словам, в так называемом стартовом городке на Театральной площади, откуда начинается забег, в этом году установили большой арт-объект — стену, где представлены страны-участницы ЧМ-2018, команды которых приедут в Ростов-на-Дону. «У нас граффитисты так располагали страны, что можно понять, какая страна друг с другом играет в Ростове. Эти же граффити продублированы на открытках, грамотах, которые мы по традиции делаем», — уточнила собеседница агентства.
Участники начали забег по центральным улицам города в 09:00 мск, а финишировали после 16:00 мск. Максимальный темп движения, по словам организаторов, составлял 10 километров в час. «Ростовское кольцо» — несоревновательный пробег, поэтому время прохождения дистанции не фиксируется. В пробеге могли поучаствовать взрослые и дети от 14 лет (до 14 лет — в присутствии родителей). В рамках пробега также был организован командный зачет. Участники команды выбирали разные дистанции — 5, 12, 21, 30 и 40 км. Вдоль трасс участников сопровождали музыкальные коллективы и группы поддержки.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.
ТАСС: последние новости
Юниорская сборная России проиграла команде Финляндии на чемпионате мира по хоккею РФПЛ готова к проведению трех матчей в Москве 18 апреля в плане безопасности Вратарь "Арсенала" Левашов назвал курьезным гол футболиста "Зенита" Паредеса с углового
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба отомстил «Зениту»16
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП229
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение