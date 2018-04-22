Более 3 тыс. человек стали участниками пробега «Ростовское кольцо», посвященного ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. / ТАСС /. Сороковой по счету легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо», посвященный культурным особенностям стран-участниц чемпионата мира 2018 года по футболу, прошел в воскресенье в Ростове-на-Дону. По улицам города пробежали более трех тысяч человек, сообщили ТАСС организаторы массового пробега.

"По количеству — приблизительно около 3,5 тысяч человек. Однозначно больше, чем в прошлом году. Мы довольны, что количество участников растет", — сказали организаторы.

По их словам, в так называемом стартовом городке на Театральной площади, откуда начинается забег, в этом году установили большой арт-объект — стену, где представлены страны-участницы ЧМ-2018, команды которых приедут в Ростов-на-Дону. «У нас граффитисты так располагали страны, что можно понять, какая страна друг с другом играет в Ростове. Эти же граффити продублированы на открытках, грамотах, которые мы по традиции делаем», — уточнила собеседница агентства.

Участники начали забег по центральным улицам города в 09:00 мск, а финишировали после 16:00 мск. Максимальный темп движения, по словам организаторов, составлял 10 километров в час. «Ростовское кольцо» — несоревновательный пробег, поэтому время прохождения дистанции не фиксируется. В пробеге могли поучаствовать взрослые и дети от 14 лет (до 14 лет — в присутствии родителей). В рамках пробега также был организован командный зачет. Участники команды выбирали разные дистанции — 5, 12, 21, 30 и 40 км. Вдоль трасс участников сопровождали музыкальные коллективы и группы поддержки.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону состоятся пять матчей: четыре игры группового этапа и одна встреча 1/8 финала. На групповом этапе на новом стадионе «Ростов-Арена» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.