На улице Чкалова в Ярославле рабочие заасфальтировали лужи

На перекрестке улиц Чкалова и Белинского рабочие заасфальтировали лужу.

Видео появилось в группе «Жесть Ярославль» днем в воскресенье, 22 апреля. На кадрах видно, как подрядчики закладывают асфальтовую крошку в глубокую лужу. После рабочие распределяют получившийся «состав» по дороге.

«Вот так у нас в Ярославле ремонтируют лужи! И смешно, и плакать хочется», «Технологии 21 век», «Да им наплевать на качество, и гарантию асфальта видимо не дают. Чем скорее развалится, тем скорее получат новый заказ и тендер», — пишут пользователи в социальных сетях.

Улица Чкалова является одной из наиболее проблемных в Ярославле. В начале апреля в огромной яме здесь застрял автобус.