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На улице Чкалова в Ярославле рабочие заасфальтировали лужи
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На улице Чкалова в Ярославле рабочие заасфальтировали лужи 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
На перекрестке улиц Чкалова и Белинского рабочие заасфальтировали лужу.
Видео появилось в группе «Жесть Ярославль» днем в воскресенье, 22 апреля. На кадрах видно, как подрядчики закладывают асфальтовую крошку в глубокую лужу. После рабочие распределяют получившийся «состав» по дороге.
«Вот так у нас в Ярославле ремонтируют лужи! И смешно, и плакать хочется», «Технологии 21 век», «Да им наплевать на качество, и гарантию асфальта видимо не дают. Чем скорее развалится, тем скорее получат новый заказ и тендер», — пишут пользователи в социальных сетях.
Улица Чкалова является одной из наиболее проблемных в Ярославле. В начале апреля в огромной яме здесь застрял автобус.
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