Стартовал XII Международный турнир детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти»

21 апреля состоялось открытие XII Международного хоккейного турнира детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти». В 2018 году в кубке принимают участие 26 команд из шести стран — Белоруссии, Германии, Казахстана, Латвии, России и Финляндии. Матчи группы «Запад» принимает Сочи, группы «Восток» — Омск. В Сочи команды выступают на льду олимпийских дворцов «Большой» и «Айсберг». А главной ледовой площадкой «Кубка Газпром нефти» традиционно стала «Арена Омск», где 25 апреля победители «Запада» и «Востока» встретятся в финале.

Перед матчами открытия турнира прошли масштабные мультимедийные шоу представления команд. В Сочи на трибунах «Большого» собралось свыше 8,5 тысячи болельщиков, а на «Арене Омск» более 10 тысяч. В матче открытия группы «Восток» встретились детские команды недавних оппонентов плей-офф Кубка Гагарина — «Авангарда» и «Салавата Юлаева». Победу со счетом 1:0 одержал «Авангард». Этап «Запад» открылся игрой действующего обладателя Кубка "Газпром нефти" московского ЦСКА и ярославского «Локомотива». Со счетом 2:1 по буллитам успеха добились игроки «Локомотива».

"В этом году мы сделали еще один шаг в расширении географии турнира. Мы приветствуем команды «Юнгадлер Маннгейм» из Германии и «Адмирал» из российского Владивостока, — сказал председатель оргкомитета турнира, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль . — Сегодня 26 команд из шести стран начнут настоящее сражение за главный европейский хоккейный кубок для возрастной категории U11. Игроки, тренеры и организаторы целый год готовились, чтобы создать атмосферу международного праздника хоккея, который должен запомниться участникам на всю жизнь. Давайте посвятим эти дни хоккею, получая от него радость на льду и на трибунах!".

Групповой этап соревнований завершится финальными матчами 23 апреля. На следующий день победитель группы «Запад» вылетит специальным рейсом в Омск, где 25 апреля сыграет в финале с лидером «Востока».