Эль-Ненни покинул поле на носилках

Полузащитник «Арсенала» и сборной Египта Мохамед Эль-Ненни получил травму в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма». Футболиста унесли на носилках на 45-й минуте. О тяжести его повреждения станет известно позже.

Напомним, что сборная Египта выступает в одной группе со сборной России на чемпионате мира-2018.

Mohamed El-Nenny, a potentially big loss for not only Arsenal's hopes to send Wenger on a high, but for Egypt at the World Cup #ARSWHU pic.twitter.com/A0JBs7pICt

— Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) 22 апреля 2018 г.