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Ткачёв: Дзюба добавил мотивации в раздевалке до игры с «Зенитом»
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Ткачёв: Дзюба добавил мотивации в раздевалке до игры с «Зенитом» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв рассказал, как нападающий Артём Дзюба помог настроить команду на домашний матч 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:3).
«Всегда есть ошибки. Такие голы с углового надо разбирать. На тактическом занятии мы будем разбирать эпизод. Не все сыграли идеально, но мы добились положительного результата. Значит, хорошего было больше, чем отрицательного.
Помимо того, что мы сами настраивались на матч, Дзюба добавлял мотивации в раздевалке до игры. Мы понимали, что не только для него, но и для нас важно проявить себя. Сегодня Дзюба был вдохновителем. Что говорил, пускай останется в раздевалке. Раз забил, значит, получилось настроить», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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