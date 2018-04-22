Ткачёв: Дзюба добавил мотивации в раздевалке до игры с «Зенитом»

«Всегда есть ошибки. Такие голы с углового надо разбирать. На тактическом занятии мы будем разбирать эпизод. Не все сыграли идеально, но мы добились положительного результата. Значит, хорошего было больше, чем отрицательного.