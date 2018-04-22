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Виктор Альварес: До начала матча против «Зенита» мы были согласны на ничью
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Виктор Альварес: До начала матча против «Зенита» мы были согласны на ничью 

Советский спорт 1 час назад
— Мы очень хорошо сыграли, достаточно агрессивно, создали много моментов. У нас было все, чтобы выиграть.
— Что произошло, когда забили третий мяч? — Это была сложная ситуация, потому что было еще и удаление. Но мы продолжили бороться, заработали очень важное очко.
— В моменте с первым голом не разобрались, кто должен стоять на штанге? — Нельзя сказать, что это чья-то конкретная ошибка. Важно было просто продолжить играть.
— Расстроены, что не выиграли? — До того, как мы начали матч, мы были согласны на ничью. Потом мы, конечно, хотели большего. Но мы играли в меньшинстве и довольны, что смогли забить, — передает слова Альвареса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч завершился со счетом 3:3. У туляков отличились Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев и Артем Дзюба, в составе "Зенита" дубль сделал Далер Кузяев, еще один гол забил Леандро Паредес.
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