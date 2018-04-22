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Миодраг Божович: Игра длинными передачами не для «Зенита»
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Миодраг Божович: Игра длинными передачами не для «Зенита» 

Советский спорт 1 час назад
Роберто Манчини: Рад за Шатова и Дзюбу
— Мы начали очень хорошо, неожиданно быстро забили. В первом тайме могли и больше забить. Пропустили со стандарта, для нас это нормально. Могли вести 3:1 или 4:1, затем получили красную карточку, "Зенит" начал нас прижимать к воротам. Пропустили дважды, но наши игроки молодцы, в меньшинстве создали еще несколько моментов, могли и выиграть. Хочу поздравить игроков, я очень доволен сегодня. Болельщики обеспечили такую поддержку, которая мало у кого в России есть.
— Сегодня показалось, что команда была более раскованной, чем в прошлых играх. — Может быть, потому что у нас сейчас задача только побеждать и радовать болельщиков, других задач нет. Да и что можно потерять, когда играешь с «Зенитом»? Ничего. Я так и сказал ребятам. Сегодня мы показали хорошую игру, думаю, что люди со стадиона довольными ушли домой, для нас сейчас это самое главное.
— Сегодня Дзюба часто уходил на фланг, а в центре оказывался Кангва. Это было вынужденно? — Нападающие могут перемещаться по всей ширине поля, мы этого от них требуем.
— Как будет оплачиваться сегодняшний выход на поле Дзюбы? — Это вопрос не ко мне.
— Вы себе понравились на баннере от болельщиков? — Могу только спасибо им сказать.
— Был ли сегодня необходим выход Дзюбы? — Он пришел, чтобы играть. Впереди чемпионат мира, он старается заслужить вызов в сборную России и место в «Зените». При всем уважении к «Зениту», игра длинными передачами на Заболотного не для такой команды. Когда у «Зенита» были Аршавин, Халк, Витсель, Кержаков, они играли в короткий пас, играли в футбол. У нас были проблемы только из-за того, что у «Зенита» 5-6 высоких игроков, а у нас только Дзюба, Сунзу и Беляев.
— Много моментов «Арсенал» создал и без участия Дзюбы. Он отвлекал на себя внимание защитников? — Нет, я так не думаю. Сегодня Кангва, Чаушич, Горбатенко, Ткачев и Александров очень здорово сыграли. Наши крайние защитники тоже хорошо подключались. Когда есть движение, есть и хорошая игра.
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