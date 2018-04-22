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Качки шоколадного цвета и фитоняшки в бикини: смотрим лучшие кадры с Кубка Урала по бодибилдингу
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Качки шоколадного цвета и фитоняшки в бикини: смотрим лучшие кадры с Кубка Урала по бодибилдингу 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в «Екатеринбург-Экспо» накачанные парни и девушки борются за Кубок Урала по бодибилдингу. Как рассказали E1.RU организаторы, сегодня выступают 310 участников со всего Урала, а также из Татарстана и Казахстана.
— Очень много красивых мужчин и красивых женщин, — рассказала E1.RU Арина Новикова, менеджер рекламного и маркетингового отдела. — Они выходят по очереди на сцену, демонстрируют свою внешнюю привлекательность. Народу очень много, к 16 часам особенно прибавилось.
Среди зрителей сегодня в основном те, кто пришел поддержать любимых спортсменов. Поэтому в зале очень шумно, все болеют, поддерживают участников.
В турнире принимают участие именитые спортсмены: 10-кратный чемпион мира Александр Яшанькин. Также к участникам присоединилась чемпионка России Екатерина Рыкова.
— Награждения проходят после каждой категории, так как их очень много, — говорит Арина Новикова. — Еще есть абсолютные первенства, награждения по ним будут уже к концу, к 23 часам.
А несколькими часами ранее мы вели онлайн-репортаж из «Екатеринбург-Экспо» и поговорили с участниками соревнований.
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