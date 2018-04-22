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Вацке — о трансфере Бачуайи: «Посмотрим, кто будет тренировать „Челси“ в следующем сезоне»
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Вацке — о трансфере Бачуайи: «Посмотрим, кто будет тренировать „Челси“ в следующем сезоне» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке сказал, что судьба Миши Бачуайи будет зависеть от имени тренера «Челси» в следующем сезоне.
Напомним, Бачуайи забил 9 голов в 14 матчах за «Боруссию» в аренде, пока не получил травму.
"Мы заинтересованы в подписании Бачуайи на постоянной основе. У «Челси» уже есть два центральных нападающих — Альваро Мората и Оливье Жиру. Но мы должны подождать и посмотреть, кто будет тренировать лондонцев в следующем сезоне. Тогда и посмотрим, что мы сможем сделать", — цитирует Вацке Sport Bild.
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