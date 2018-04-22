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«Шанхай Шанган» с Халком и Ахмедовым потерял первые очки в чемпионате Китая
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«Шанхай Шанган» с Халком и Ахмедовым потерял первые очки в чемпионате Китая 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Шанхай Шанган» сыграл вничью с «Тяньцзинь Тэда» в матче 7-го тура чемпионата Китая. В составе шанхайцев 90 минут провели Одил Ахмедов (экс-"Краснодар") и капитан команды Халк (экс-"Зенит"). «Шанган» потерял первые очки в сезоне и сохранил первое место с шестью победами в семи встречах.
В другом матче «Далянь Ифан» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сыграли вничью, обменявшись голами с пенальти. За гостей 90 минут отыграл бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель. «Далянь» возглавляет бывший главный тренер "Реала" Бернд Шустер, «Тяньцзинь» — Паулу Соуза, предыдущим местом работы которого была «Фиорентина».
Еще в одной игре действующий чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд» под руководством Фабио Каннаваро сыграл вничью с «Бэйцзин Гоань» Роджера Шмидта, причем столичный клуб отыгрался с 0:2, забив на 90-й и 90+1-й минуте.
Чемпионат Китая
Суперлига
7-й тур  "Далянь Ифан" — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 1:1 (1:1)
Голы: Модест, 6 — с пенальти (0:1). Карраско, 45+2 — с пенальти (1:1).
"Цзянсу Сайнти" — «Шанхай Шэньхуа» — 5:1 (3:1)
Голы: Хуан Цичан, 7 (1:0). Ву Си, 23 (2:0). Жон Хао, 29 (2:1). Чжи Сян, 41 (3:1). Си Пэнфэй, 52 (4:1). Ли Ан, 64 (5:1).
"Бэйцзин Гоань" — «Гуанчжоу Эвергранд» — 2:2 (0:0)
Голы: Гудель, 68 (0:1). Юй Ханьчао, 73 (0:2). Ренату Аугусту, 90 — с пенальти (1:2). Бакамбу, 90+1 (2:2).
"Шанхай Шанган" — «Тяньцзинь Тэда» — 1:1 (0:1)
Голы: Ачеампонг, 6 (0:1). Лу Вэньцзюнь, 57 (1:1).
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