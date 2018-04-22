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Одни бежали в шортах — другие в пуховиках. Забег памяти Юрия Гагарина прошел в Звездном городке
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Одни бежали в шортах — другие в пуховиках. Забег памяти Юрия Гагарина прошел в Звездном городке 

360tv.ru 11 минут назад
Фото: 360tv.ru
Около тысячи человек приняли участие в 49 чемпионате Московской области и соревновании памяти Юрия Гагарина, который состоялся в Звездном городке. Участники гагаринского забега не испугались ни ветра, ни мрачного неба, ни повторных предупреждений о непогоде.
Сначала для всех участников устроили разминку, которую провела чемпионка России по зумбе Анна Кузьменко. Спортсменам предложили три дистанции на выбор. Участники старше 18 лет могли пробежать 20 или 10 километров. Участникам моложе 18 лет предложили преодолеть 5 километров. По дорожкам, на которых сегодня проходили соревнования, бегал сам Гагарин, а сейчас здесь тренируются космонавты.
Когда я готовился стать сначала летчиком, потом космонавтом, я вставал в 6 утра и бегал. Когда я жил в Иркутске зимой, там было холодно, но тем не менее в любую погоду вставал и бегал. Люди, которые здесь собрались сегодня, они находятся на правильном пути
Анатолий Иванишин,
летчик-космонавт
Одни бежали в шортах, другие в пуховиках с капюшонами, впрочем на финише было жарко и тем и другим. Всероссийский Гагаринский забег — это еще и отличная возможность посетить закрытый Звездный городок и посмотреть, где живут и тренируются космонавты.
На дорогах Подмосковья продолжают ликвидировать последствия урагана, прошедшего 21 апреля. В регионе полностью восстановили энергоснабжение, которое было нарушено ураганом, убрали свыше 450 поваленных деревьев.
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