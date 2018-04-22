Одни бежали в шортах — другие в пуховиках. Забег памяти Юрия Гагарина прошел в Звездном городке

Около тысячи человек приняли участие в 49 чемпионате Московской области и соревновании памяти Юрия Гагарина , который состоялся в Звездном городке. Участники гагаринского забега не испугались ни ветра, ни мрачного неба, ни повторных предупреждений о непогоде.

Сначала для всех участников устроили разминку, которую провела чемпионка России по зумбе Анна Кузьменко . Спортсменам предложили три дистанции на выбор. Участники старше 18 лет могли пробежать 20 или 10 километров. Участникам моложе 18 лет предложили преодолеть 5 километров. По дорожкам, на которых сегодня проходили соревнования, бегал сам Гагарин, а сейчас здесь тренируются космонавты.

Когда я готовился стать сначала летчиком, потом космонавтом, я вставал в 6 утра и бегал. Когда я жил в Иркутске зимой, там было холодно, но тем не менее в любую погоду вставал и бегал. Люди, которые здесь собрались сегодня, они находятся на правильном пути

летчик-космонавт

Одни бежали в шортах, другие в пуховиках с капюшонами, впрочем на финише было жарко и тем и другим. Всероссийский Гагаринский забег — это еще и отличная возможность посетить закрытый Звездный городок и посмотреть, где живут и тренируются космонавты.

На дорогах Подмосковья продолжают ликвидировать последствия урагана, прошедшего 21 апреля. В регионе полностью восстановили энергоснабжение, которое было нарушено ураганом, убрали свыше 450 поваленных деревьев.