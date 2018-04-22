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Даниил Журавлев: «На ЮЧМ для сборной России ничего не потеряно»
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Даниил Журавлев: «На ЮЧМ для сборной России ничего не потеряно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Автор трех голевых передач в матче Россия — Финляндии (4:5) на Юниорском чемпионате мира Даниил Журавлев после игры отметил, что для его сборной на турнире ничего не потеряно.
— Завтра отдохнем, ошибки разберем, — отметил Журавлев. — У нас ничего не потеряно, пока еще групповой этап. Со словаками будем играть на победу.
— При 4:2 уверовали в победу?
— Всегда выходим как будто счет 0:0. Может, где-то устали чуть-чуть и все нормально. Финны вчера отдыхали, и сил у них было побольше
— Как отдали под шайбу Морозову?
— Все получилось по игре. Показал, что бросаю. Вратарь выкатился на меня. Я сходу отдал Морозову. Он выкатился и забил.
— На вас за три передачи меньше кричали в раздевалке?
— Да нет, сказали, все нормально. Не надо расстраиваться. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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