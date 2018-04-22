Нормы ГТО поддаются инвалидам

В следующем году должны появиться специальные нормы для людей с ограниченными возможностями, а пока инвалиды проходят апробирование.

В Ноябрьске идет III окружная параспартакиада. Участники разыгрывают 20 комплектов медалей, соревнуются, кто лучший в шашках, шахматах, плавании, легкой атлетике и настольному теннису. Все желающие могут попробовать сдать нормы ГТО.

— Приехали 53 параспортсмена из восьми муниципалитетов, ¬— рассказала «КС» специалист управления по физической культуре и спорту администрации Ноябрьска Елена Копылова. — Среди них те, у кого нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной сферы. В каждой группе будут определять победителей.

Шестиклассница Анжелика Ганущак занимается шашками, у девочки уже есть две награды в параспартакиадах, надеется, что и в этот раз не подведет команду. Вместе с ней приехала на соревнования мама Елена.

— В нашей семье все любят шашки и шахматы, поэтому Анжелика еще в пять лет начала играть, — рассказывает женщина. — У дочери ДЦП, но она сильная и целеустремленная, хорошо учится в школе, а занятия спортом помогают ей в математике, мыслить логически.

Из Губкинского приехал и Женя Киселёв, парню 16 лет, он учится в колледже по специальности «электромонтер», пока не решил, хочет поступать в вуз или станет работать, но твердо уверен — спорт ему нужен. Женя занимается плаванием и настольным теннисом.

— Обязательно буду сдавать нормы ГТО, самое сложное для меня упражнение — отжимание, легкое — подтягивание, мой личный рекорд — 15 раз.

Как отмечает Елена Копылова, сейчас уже разработаны методические рекомендации для апробирования норм ГТО для инвалидов. Параспортсмены надеются, что в следующем году появится законодательная база, документы и значки отличия. А пока все результаты ребят внесут в окружную базу данных.