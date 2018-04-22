Ткачёв: «Дзюба сегодня был, конечно, нашим вдохновителем»

— Я считаю, что игра сегодня была хорошая с нашей стороны. Точно не заслуживали проиграть. Вся команда сегодня сыграла на 100 процентов. Обидно, что ничья, потому что мы выходили после первого тайма точно, чтобы ещё забить и выиграть эту игру. Но это футбол, такое бывает. Удаление сразу повлияло на игру, инициатива перешла к «Зениту». Слава Богу, что не проиграли, забили в конце игры, и был моментик ещё у Кангва, но видно было, что силы уже кончились. К сожалению, не забил. Но игра сегодня для болельщиков, для всей Тулы удалась. Думаю, зрители получил большое удовольствие, не зря пришли на стадион.

— Опишите эпизод с забитым вами мячом.

— Была подача с фланга, и получилось, что мяч отскочил, я был совсем один, меня никто не держал. Обработал грудью, с лёту пробил. Повезло, попал в ближний угол. Очень рад, что забил. Приятно забивать таким командам.

— При этом вы сняли футболку. Эмоции переполняли?

— Ну, конечно, да! Всегда есть мечты какие-то: забьёшь определённой команде топовой, и заранее планируешь снять майку. Ничего страшного в этой карточке. Оштрафуют если, буду отдавать.

— Какие ещё эпизоды запомнились в этой игре?

— Во-первых, сегодня Дзюба просто молодец. Защиту он сегодня переиграл абсолютно, против Мевли всё выиграл, молодец! Приятно, когда есть такой форвард, который может играть на команду. Сегодня у нас была скорость, были комбинации, удовольствие получил все: и игроки, и тренерский штаб, думаю, должен быть доволен, потому что в раздевалке сказали, что все молодцы. Ну и большое спасибо хочется сказать болельщикам, поддержка была сумасшедшая. Когда в концовке было на одного игрока меньше, бешеная поддержка, и сразу один невидимый игрок оказывается на поле.

— А какие-то негативные моменты можете отметить? Например, игра в обороне.

— Ну понятно, что всегда есть ошибки. Понятно, что и такие голы пропускать с углового… Это надо разбирать, смотреть. Понятно, что будет тактическое занятие, где всё будем разбирать. Понятно, что сыграли далеко не идеально, но опять же, добились положительного результата, как я считаю. Это означает, что больше было всё-таки хорошего.

— Дзюба сегодня рубился, как в последний раз. Он что-то говорил перед матчем по этому поводу?

— Ну тут ещё важный момент, что и мы настраивались серьёзно, амбиций много было. Он добавлял это в раздевалке своими словами. Мы понимали, что это не только для него важно, но и для нас, чтобы каждому проявить себя. Но Дзюба сегодня был, конечно, нашим вдохновителем.

— Игра в итоге стоила 10-ти миллионов?

— Ну если забил, то да.