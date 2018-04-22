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Анастасия Севастова: У России много сильных теннисисток, чтобы выбраться из этой ямы
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Анастасия Севастова: У России много сильных теннисисток, чтобы выбраться из этой ямы 

Советский спорт 1 час назад
«Мне кажется, что в первый день я волновалась намного больше, ведь мы никогда не играли в таком формате. Во второй же получилось расслабиться. Счет был 2-1, и нам нечего было терять. И даже если бы было наоборот, то это тоже было бы не страшно. Мы выступаем не дома, против России, за которую играют лучшие теннисистки. На второй день я немного успокоилась, не было такого волнения, и я начала играть спокойнее.
Чтобы вернуться на более высокую позицию, России нужно приехать с хорошим составом. Потому что там всё очень быстро: одна неделя и три матча. Нельзя проиграть первый матч и чувствовать себя спокойно, потому что впереди ещё есть возможность реабилитироваться. Нет. Но, я думаю, что в сборной России есть достаточно сильных игроков в топ-50 и топ-100, чтобы они выбрались из этой ямы», — цитирует Севастову официальный сайт ФТР.
Сборная Латвии впервые с 1994 года вернулась в Мировую группу. А команда России впервые с 1997 года будет играть в региональной зоне группы I.
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