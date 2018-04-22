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«Арсенал» разгромил «Вест Хэм», «Стоук Сити» и «Бернли» сыграли вничью
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«Арсенал» разгромил «Вест Хэм», «Стоук Сити» и «Бернли» сыграли вничью 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Арсенал» в матче 35-го тура чемпионата Англии победил «Вест Хэм» со счетом 4:1. Дубль оформил Александр Ляказетт.
В другой встрече «Стоук Сити» и «Бернли» сыграли вничью 1:1.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
35-й тур  "Арсенал" — «Вест Хэм» — 4:1 (0:0)
Голы: Монреаль, 51 (1:0). Арнаутович, 64 (1:1). Рэмси, 82 (2:1). Ляказетт, 85 (3:1). Ляказетт, 89 (4:1).
"Арсенал": Оспина, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Бельерин, Рэмси, Джака, Эль-Ненни (Мэйтланд-Найлс, 45), Уэлбек (Чемберс, 88), Ляказетт, Ивоби (Обамеянг, 70).
"Вест Хэм": Харт, Сабалета, Огбонна, Масуаку (Кэрролл, 86), Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу (Ланцини, 60), Фернандес (Эрнандес, 60), Райс, Арнаутович.
Предупреждения: Джака, 41. Сабалета, 50. Мэйтланд-Найлс, 62. Мустафи, 74. Арнаутович, 87.
Судья: Мэйсон.
22 апреля. Лондон. Стадион "Emirates Stadium".
"Стоук Сити" — «Бернли» — 1:1 (1:0)
Голы: Ндиай, 11 (1:0). Барнс, 62 (1:1).
"Стоук Сити": Батленд, Джонсон (Зума, 59), Шоукросс, Питерс, Мартинс Инди, Бауэр (Айленд, 69), Аллен, Ндиай, Крауч, Диуф (Кэмпбелл, 75), Шачири.
"Бернли": Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Леннон (Хендрик, 79), Вуд, Гвюдмундссон, Барнс (Воукс, 74).
Предупреждения: Барнс, 25. Питерс, 85. Ндиай, 90+1.
Судья: Дин.
22 апреля. Стоук-он-Трент. Стадион «Bet365 Stadium».
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