Борис Игнатьев: Момент с Дзюбой повлиял на психологическое состояние «Арсенала» 

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Юниорская сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сергей Ткачев: Дзюба переиграл защиту "Зенита", топтал их всех

Миодраг Божович: В субботу будет известно, сыграет ли Дзюба с «Зенитом»