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Борис Игнатьев: Момент с Дзюбой повлиял на психологическое состояние «Арсенала»
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Борис Игнатьев: Момент с Дзюбой повлиял на психологическое состояние «Арсенала» 

Советский спорт 56 минут назад
— Матч получился феерическим. Ажиотаж вокруг этой игры подогревался еще задолго до того момента, как прозвучал стартовый свисток. Был вопрос, сыграет ли Артем Дзюба. А оказалось, что самое главное — это содержание игры. Но вот этот момент с Дзюбой повлиял на психологическое состояние «Арсенала», и они провели хороший матч.
Сам факт разговоров о том, что Дзюба готов заплатить (за участие в матче), делает его более привлекательным с человеческой позиции. Все знают, что Дзюба является хорошим игроком, но у него есть некие недочеты в общении с окружающими. А в данной ситуации он своим стремлением сыграть круто изменил отношение к себе, — цитирует Игнатьева агентство «Р-Спорт».
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