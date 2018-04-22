Далер Кузяев: «Хочу ли я, чтобы Шатов и Дзюба вернулись в „Зенит“? Вопрос к руководству» 

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, забивший «Арсеналу» в Туле два гола (3:3), отметил, что «Зенит» продемонстрировал характер в матче. Также он отказался отвечать на вопрос, хочет ли видеть Дзюбу в команде в следующем сезоне.
— Что Манчини сказал после матча?
— Ничего. Он переговорил с некоторыми ребятами по отдельности, и все. Завтра, когда эмоции улягут, будет разбор игры.
— Что случилось в эпизоде с третьим пропущенным голом?
— Вы все сами видели: Юра Лодыгин отбил очень сложный удар, а на добивании первым оказался Артем Дзюба. Конечно, очень обидно.
— В этом сезоне вам больше не придется играть ни против Дзюбы, ни против Шатова. Будет легче? И ждете ли вы их возвращения в «Зенит»?
— Вопрос о том, вернутся ли они в «Зенит» или нет, не ко мне. А к руководству.
— Тяжело ли вообще против них играть, когда они бьются с утроенной мотивацией?
— Нам без разницы против кого играть — против Олега Шатова или Дзюбы… Мы в любом случае настраиваемся на всех.
— Но вы когда-нибудь видели такого мотивированного Артема? Он сегодня рвал и метал…
— Давайте я лучше прокомментирую командные действия, а не отдельных игроков.
— Какие позитивные моменты можете отметить в сегодняшней игре?
— Показали характер, повели в счете на таком непростом стадионе. Газон, кстати, был сухой, мешал нам играть в комбинационный футбол. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Арсенал Т — Зенит