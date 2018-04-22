Ещё
Далер Кузяев: «Хочу ли я, чтобы Шатов и Дзюба вернулись в „Зенит“? Вопрос к руководству»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Далер Кузяев: «Хочу ли я, чтобы Шатов и Дзюба вернулись в „Зенит“? Вопрос к руководству» 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев, забивший «Арсеналу» в Туле два гола (3:3), отметил, что «Зенит» продемонстрировал характер в матче. Также он отказался отвечать на вопрос, хочет ли видеть Дзюбу в команде в следующем сезоне.
— Что Манчини сказал после матча?
— Ничего. Он переговорил с некоторыми ребятами по отдельности, и все. Завтра, когда эмоции улягут, будет разбор игры.
— Что случилось в эпизоде с третьим пропущенным голом?
— Вы все сами видели: Юра Лодыгин отбил очень сложный удар, а на добивании первым оказался Артем Дзюба. Конечно, очень обидно.
— В этом сезоне вам больше не придется играть ни против Дзюбы, ни против Шатова. Будет легче? И ждете ли вы их возвращения в «Зенит»?
— Вопрос о том, вернутся ли они в «Зенит» или нет, не ко мне. А к руководству.
— Тяжело ли вообще против них играть, когда они бьются с утроенной мотивацией?
— Нам без разницы против кого играть — против Олега Шатова или Дзюбы… Мы в любом случае настраиваемся на всех.
— Но вы когда-нибудь видели такого мотивированного Артема? Он сегодня рвал и метал…
— Давайте я лучше прокомментирую командные действия, а не отдельных игроков.
— Какие позитивные моменты можете отметить в сегодняшней игре?
— Показали характер, повели в счете на таком непростом стадионе. Газон, кстати, был сухой, мешал нам играть в комбинационный футбол. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Арсенал Т — Зенит
Спорт-Экспресс: последние новости
Сергей Ткачев: "Дзюба молодец! Топтал чужую защиту" "Арсенал" - "Зенит": Горбатенко открыл счет после паса Дзюбы Далер Кузяев: "После третьего гола подумал, что победа обеспечена"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба отомстил «Зениту»16
Фанаты «Зенита» обратились к Дзюбе
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП229
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение