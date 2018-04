Макрон сделал Путину комплимент 

Французский лидер Эмманюэль Макрон считает российского президента Владимира Путина сильным и умным лидером.. @EmmanuelMacron on Russian President Putin: I think he’s very strong man, he’s a strong president. He wants a great Russia. People are proud with his policy. He is extremely tough with minorities and his opponents with an idea of democracy, which is not mine.

Путин хочет сделать свою страну великой, но с ним нельзя быть слабым, он этим воспользуется, добавил Макрон, комментируя заявления российских властей о невмешательстве в дела других государств. Об этом сообщил телеканал Fox News в Twitter.

