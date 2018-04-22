Мельникова, Нагорный и Аблязин завоевали золото на отдельных снарядах 

В заключительный день чемпионата России по спортивной гимнастике в Казани были разыграны пять комплектов наград на отдельных снарядах. По два золота завоевали Ангелина Мельникова, которая одержала победы на бревне и вольных упражнениях, и Никита Нагорный — на брусьях и перекладине. Золото в опорном прыжке выиграл Денис Аблязин.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань Мужчины. Опорный прыжок
1. Денис Аблязин (Пенза / Москва) — 14,949. 2. Дмитрий Ланкин (Москва / Ростов-на-Дону) — 14,449. 3. Виктор Британ (Челябинск) — 13,833.
Брусья
1. Никита Нагорный (Москва / Ростов-на-Дону) — 15,300. 2. Давид Белявский (Екатеринбург / Ижевск) — 15,233. 3. Дмитрий Ланкин (Москва / Ростов-на-Дону) — 14,900.
Перекладина
1. Никита Нагорный (Москва / Ростов-на-Дону) –14,266. 2. Давид Белявский (Екатеринбург / Ижевск) — 13,933. 3. Николай Куксенков (Владимир) — 13,600.
Женщины. Бревно
1. Ангелина Мельникова (Воронеж) — 13,466. 2. Ксения Камкова (Екатеринбург) — 13,233. 3. Полина Фёдорова (Чебоксары) — 12,866. 4. Алия Мустафина (Москва / Пенза) — 12,866… 6. Виктория Комова (Воронеж / Москва) — 12,433.
Вольные упражнения
1. Ангелина Мельникова (Воронеж) — 14,500. 2. Ангелина Симакова (Москва) — 13,466. 3. Ирина Алексеева — 13,333.