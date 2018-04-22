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Нагорный завоевал два золота в последний день чемпионата России по спортивной гимнастике
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Нагорный завоевал два золота в последний день чемпионата России по спортивной гимнастике 

ТАСС 51 минуту назад
КАЗАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Никита Нагорный завоевал две золотые медали в заключительный день чемпионата России по спортивной гимнастике, который проходил в Казани.
В упражнении на перекладине 21-летний спортсмен показал результат 14,266 балла, вторым стал Давид Белявский (13,933), третьим — Николай Куксенков (13,600), а в соревнованиях на брусьях Нагорный победил с результатом 15,300 балла. Серебро завоевал Белявский (15,233), бронзовым призером стал Дмитрий Ланкин (14,900). Победителем в мужском опорном прыжке стал Денис Аблязин (14,949), второе место занял Ланкин (14,449), третье — Виктор Британ (13,833).
В женских вольных упражнениях победила Ангелина Мельникова, показавшая результат 14,500 балла, серебро завоевала Ангелина Симакова (13,466), бронза у Ирины Алексеевой (13,333). Мельникова с результатом 13,466 стала лучшей и в упражнении на бревне, второе место заняла Ксения Камкова (13,233), третье место разделили Полина Федорова и Алия Мустафина (обе — по 12,866).
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