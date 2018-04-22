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Альпинист из КБР готовится покорить одну из высочайших гор мира
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Альпинист из КБР готовится покорить одну из высочайших гор мира 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Азнаур Аккаев вылетел в Непал, где готовится к восхождению на один из самых высоких восьмитысячников.
Как сообщили в пресс-службе администрации Эльбрусского района, Аккаев — воспитанник известного покорителя Эвереста, президента Федерации альпинизма и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Абдул-Халима Ольмезова.
В прошлом году Азнаур осуществил восхождение на высочайшую вершину мира — Джомолунгму, став четвёртым альпинистом в республике, который смог преодолеть такую высоту.
Аккаев — спасатель международного класса Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России, старший инструктор Федерации альпинизма России, кандидат в мастера спорта по альпинизму.
В эти дни он находится в Непале, где проходит акклиматизационные выходы для восхождения на южную вершину горы Лхоцзе, высота которой составляет 8516 м.
Маршрут — классический. Как пояснил Абдул-Халим Ольмезов, он пролегает по пути восхождения на Эверест до отметки 7900 м, а затем альпинист сворачивает на вершину Лхоцзе.
Это четвёртый по высоте восьмитысячник мира, вершина которого считается одной из самых сложных в мире для альпинистов. Планируется, что Азнаур Аккаев отправится туда ближе к середине мая.
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