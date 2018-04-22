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ПСЖ ведет переговоры с Райолой по двум его клиентам
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ПСЖ ведет переговоры с Райолой по двум его клиентам 

Soccer News 41 минуту назад
Фото: Soccer News
ПСЖ связался с Мино Райолой касательно двух его клиентов.
Как сообщает Corriere dello Sport, речь идет о голкипере «Милана» Джанлуиджи Доннарумме и полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба.
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