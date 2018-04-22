ПСЖ ведет переговоры с Райолой по двум его клиентам

ПСЖ связался с Мино Райолой касательно двух его клиентов. Как сообщает Corriere dello Sport, речь идет о голкипере «Милана» Джанлуиджи Доннарумме и полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба.