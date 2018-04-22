«Арсенал» разбил «Вест Хэм» во втором тайме

В матче 35-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 4:1.

Первый тайм команды завершили без голов, а после перерыва хозяева вышли вперед благодаря точному удару в касание от Монреаля. Счет удалось сравнять Арнаутовичу на 64-й минуте, однако концовку поединка «Вест Хэм провалил.

В последние десять минут „Арсенал“ забил трижды — точные удары в активе Рэмси и Ляказетта (дубль).

Таким обраом, „Арсенал“ остается шестым (57 очков) в турнирной таблице, а „Вест Хэм“ расположился на 15-й строчке (35 очков).

В другом матче „Сток Сити“ сыграл вничью с „Бернли“ (1:1).