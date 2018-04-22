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«Лацио» разгромил «Сампдорию», «Интер» победил «Кьево»
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«Лацио» разгромил «Сампдорию», «Интер» победил «Кьево» 

Чемпионат.com 27 минут назад
«Лацио» победил «Сампдорию» в матче 34-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Авторами голов стали хавбек Сергей Милинкович-Савич, защитник Стефан де Врей и нападающий Чиро Иммобиле, оформивший дубль.
В других поединках 34-го тура миланский «Интер» на выезде нанёс поражение «Кьево» (2:1), «Аталанта» на своём поле вырвала победу у «Торино» (2:1), а «Удинезе» дома уступил «Кротоне» (1:2).
Турнирную таблицу итальянского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
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