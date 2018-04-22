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Неизвестный застрелил журналиста в Никарагуа в прямом эфире: видео
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Неизвестный застрелил журналиста в Никарагуа в прямом эфире: видео 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Репортер по имени Мигель Анхель Гаона освещал уличные протесты в городе Блуфилдс.
В Никарагуа неизвестный застрелил журналиста в прямом эфире. Об этом сообщает издание El Pais.
Репортер по имени Мигель Анхель Гаона работал в городе Блуфилдс, освещая уличные протесты против реформы социального обеспечения. В какой-то момент он включил прямой эфир Facebook Live, чтобы продемонстрировать своим подписчикам происходящее на улицах города, в частности, поврежденные из-за действий митингующих здания.
Когда Гаона подошел к поврежденной двери банка, неизвестный человек застрелил его прямо в голову. На видео слышен выстрел и крики окружающих, которые зовут его по имени.
Личность стрелка осталась неизвестной, как и его мотивация к убийству репортера. По данным издания, журналиста спасти не удалось, рана оказалась смертельной.
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