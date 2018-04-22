«Лацио» дома разгромил «Сампдорию», Иммобиле сделал дубль 

В составе победителей отличились Сергей Милинкович-Савич, Стефан де Врей и Чиро Иммобиле, который сделал дубль
«Лацио» набрал 67 очков и занимает четвертое место. У «Сампдории» 51 очко и восьмое место.
В следующем туре «Лацио» на выезде сыграет с «Торино», а «Сампдория» примет «Кальяри».
Чемпионат Италии Серия А 34-й тур «Лацио» — «Сампдория» — 4:0 Голы: Милинкович-Савич, 32, де Врей, 43, Иммобиле, 85, 88 «Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич, Фелипе Андерсон (Нани, 79), Пароло (Лукаку, 19), Лейва (Ди Дженнаро, 87), Иммобиле.
«Сампдория»: Вивиано, Феррари, Стринич, Берешиньски, Андерсен, Баррето, Торрейра, Рамирес (Линетти, 66), Прат, Сапата (Куальярелла, 60), Капрари (Ковнацки, 53).