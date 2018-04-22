«Интер» переиграл «Кьево» и другие результаты 34-го тура Серии А 

Представляем результаты 34-го тура итальянской Серии А.
"Кьево" — «Интер» 1:2 Голы: Икарди, 50 — 0:1, Перишич, 61 — 0:2, Стемпиньски, 90 — 1:2 "Кьево": Соррентино, Бани, Ярошиньски (Кастро, 60), Каччаторе, Томович, Ригони, Радованович, Джаккерини (Бирса, 67), Хетемай, Инглезе, Пуччарелли (Стемпиньски, 83).
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Д`Амброзио, Жоау Канселу, Миранда, Валеро (Весино, 77), Брозович, Рафинья, Перишич (Кандрева, 89), Икарди, Карамо (Сантон, 67).
Предупреждения: Жоау Канселу (45), Пуччарелли (75).
"Удинезе" — «Кротоне» 1:2 Голы: Лазанья, 5 — 1:0, Сими, 7 — 1:1, Фараони, 86 — 1:2 "Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Аднан, Ларсен, Барак, Фофана, Бехрами (Балич, 71), Видмер (Дзампано, 53), Лопес (Янкто, 62), Лазанья.
"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони (Айети, 90), Капуано, Барберис, Мандрагора, Роден, Налини (Риччи, 65), Тротта (Сампиризи, 73), Сими.
Предупреждения: Бехрами (58), Янкто (68).
"Лацио" — «Сампдория» 4:0 Голы: Милинкович-Савич, 32 — 1:0, де Врей, 43 — 2:0, Иммобиле, 85 — 3:0, Иммобиле, 88 — 4:0 "Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Касерес, Милинкович-Савич, Лулич, Фелипе Андерсон (Нани, 79), Пароло (Лукаку, 19), Лейва (Ди Дженнаро, 87), Иммобиле.
"Сампдория": Вивиано, Феррари, Стринич, Берешиньски, Андерсен, Баррето, Торрейра, Рамирес (Линетти, 66), Прат, Сапата (Куальярелла, 60), Капрари (Ковнацки, 53).
Предупреждения: Лейва (24), Прат (25), Торрейра (67).
"Аталанта" — «Торино» 2:1 Голы: Фройлер, 53 — 1:0, Ляйич, 56 — 1:1, Госенс, 64 — 2:1 "Аталанта": Бериша, Кальдара, Манчини (Бастони, 80), Госенс, Толои, Кристанте, де Рон, Гомес, Фройлер, Хатебур (Кастань, 46), Барроу (Корнелиус, 86).
"Торино": Сиригу, Бурдиссо, Моретти, Ансальди, Нкулу, Эдера (Ньянг, 84), Аккуа (Беренгер, 76), Ляйич, Ринкон, Бонифаци (Молинаро, 67), Белотти.