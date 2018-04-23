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Толпа разъяренных фанатов выбежала на поле и атаковала футболистов
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Толпа разъяренных фанатов выбежала на поле и атаковала футболистов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Как минимум 18 человек пострадали в результате столкновений на стадионе в Дурбане во время полуфинального матча Кубка ЮАР по футболу, сообщает "Советский спорт".
Команда хозяев «Кайзер Чифс» уступила своим соперникам из «Фри Стейт Старс» со счетом 0:2. Недовольные болельщики выбежали на поле, после чего между ними и сотрудниками стадиона завязалась потасовка.
Фанаты нападали на телеоператоров, используя пластиковые сиденья и другие предметы. Для усмирения толпы полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Футболисты были напуганы разъяренными фанатами. Игроки убегали с поля в раздевалки и были вынуждены покидать стадион с помощью полиции, которая осуществляла перевозку игроков сразу после того, как они выходили на улицу.
После беспорядков главный тренер «Кайзер Чифс» Стив Компела подал в отставку.
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