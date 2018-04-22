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«Лацио» разгромил «Сампдорию» и сравнялся с «Ромой», «Интер» победил «Кьево»
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«Лацио» разгромил «Сампдорию» и сравнялся с «Ромой», «Интер» победил «Кьево» 

SPORT24.ru 26 минут назад
Римский «Лацио» на своем поле победил «Сампдорию» в 34-м туре чемпионата Италии. Победу римлянам принесли голы Сергея Милинковича-Савича и Стефана де Врея в первом тайме. После перерыва счет до крупного дублем довел Чиро Иммобиле. «Лацио» набрал три очка и сравнялся с соседями из «Ромы» в борьбе за третье место в чемпионате.
В другом матче «Интер» в гостях одолел «Кьево» благодаря мячам Мауро Икарди и Ивана Перишича. В активе «Интера» стало 66 очков, «нерадзурри» на одно очко отстают от «Ромы» и «Лацио».
”Аталанта” на своем поле победила «Торино» и вытеснила «Милан» из зоны Лиги Европы.
”Кротоне” смог в гостях обыграть «Удинезе» и покинул зону вылета.
Чемпионат Италии. 34-й тур  ”Лацио” (Рим) — «Сампдория» (Генуя) — 4:0 (2:0)
Голы: Милинкович-Савич, 32; де Врей, 43; Иммобиле, 85, 88.
”Кьево” (Верона) — «Интер» (Милан) — 1:2 (0:0)
Голы: Стемпиньский, 90 — Икарди, 50; Перишич, 61.
”Аталанто” (Бергамо) — «Торино» (Турин) — 2:1 (0:0)
Голы: Фройлер, 53; Гозенс, 64 — Ляйич, 56.
”Удинезе” (Удине) — «Кротоне» (Кротоне) — 1:2 (1:1)
Голы: Ласанья, 5 — Нванкво, 7; Фараони, 86.
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