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Арсен Венгер: Я хочу хорошо выполнить свою работу до конца
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Арсен Венгер: Я хочу хорошо выполнить свою работу до конца 

Советский спорт 21 минуту назад
«Сейчас для меня важно сосредоточиться на результатах следующих игр. Нужно убрать в сторону все эмоции и чувства, связанные с таким решением. Я хочу хорошо выполнить свою работу до конца.
Были ли эта неделя странной для меня? Да, но я работаю уже долгое время, так что мне приходилось переживать трудные времена. Это учит тебя справляться с непростыми ситуациями», — цитирует Венгера Sky Sports.
62-летний французский специалист покинет пост главного тренера «Арсенала» по окончании нынешнего сезона. Венгер возглавляет лондонский клуб с 1996 года.
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