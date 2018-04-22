Всему своё время

Когда-то, ещё в текущем десятилетии, Нонито Донэйр был очень хорош, по праву занимая место в топ-десятке pound-for-pound. Когда-то, когда его физическое превосходство над соперниками оставалось подавляющим, а выдающиеся рефлексы ещё не пошли на убыль.

Теперь Нонито уже не тот. Всё ещё хорошо узнаваемый, но лишившийся значительной доли того, что делало его грозно-зрелищным и молниеносно-ярким. И то, что в Белфаст на бой с Карлом Фрэмптоном он пожаловал явным аутсайдером, было абсолютной закономерностью. Однако, всё же не означало, что на Британских островах ему совершенно нечего ловить.

После двух полноразмерных поединков с Лео Санта Крусом, Карл в ноябре прошлого года вышел закрывать первое и единственное поражение ещё с одним, но уже не таким классным и известным мексиканцем Орасио Гарсией. По факту — закрыл таки, победив решением судей. По наполнению — совершенно не убедил и скорее разочаровал.

Уж не иссяк ли Фрэмптон за 24 раунда с Лео? Положительный ответ на этот вопрос давал Донэйру всамделишную надежду на успех.

Но ей не суждено было оправдаться. Карл предстал практически в лучшем своём виде. И для нынешнего Нонито этого оказалось слишком много.

Это же высшая лига, Карл! — представление этого поединка от vRINGe

Первый раунд — по «ГОСТу». Никто не форсирует, не стремится на рожон и не спешит сходу осыпать соперника джокерами из невидимого рукава. Донэйр выбирается в атаку всего пару раз. В остальных случаях — пытается перехватывать выпады британца, орудуя инфайтинговыми боковыми по этажам, чаще в движении. Фрэмптон, когда доходит до непосредственной близости, отвечает той же монетой, а в остальном — постреливает двойками с дистанции.

Уже в начале второго раунда Фрэмптон неплохо прикладывает филиппинца в углу. Нонито сознательно выключает ноги и принимает размен, но эпизод проигрывает. И получает урон в виде гематомы у левого глаза. Донэйр ждёт действий Карла, оставаясь перед ним, но результативно контрить у него не получается. Фрэмптон прицельно работает джебом, по разу точно пробивает чувствительные правый и левый. Нонито пробует наседать, но вновь без первичной инициативы, взрываясь только на ближней. Его апперкоты опасны, но неточны.

Фрэмптон чередует работу первым и вторым номером, сближаясь с двойками и разрывая дистанцию челноком. Он диктует темп и ритм боя, вынуждая Донэйра подстраиваться. В ответ на рывки британца, Нонито запускает левый боковой. По-прежнему фирменный, но уже далеко не такой действенный, как прежде.

Донэйр потерял в скорости и резкости, заметно хуже стало с таймингом. Переход по весам негативно отразился на мощи, соответственно, «потяжелели» и ноги. В некоторых эпизодах было отчётливо видно, как действия у него уже не поспевают за мыслью, и потому реакция «здесь и сейчас» кажется запоздалой.

Можно представить, насколько обидно осознавать это самому Нонито. Но пенять на превратности несправедливой судьбы он не вправе. Всему и каждому — своё время. Ещё сравнительно недавно оно было и у него. Было, но уже прошло.

Бой показал, что ни состоявшихся топов, ни даже топ-проспектов Донэйр уже не потянет. Становиться разменной монетой, довольствоваться остатками заработанной прежде славы, поколачивая середняков, или же уходить подобру-поздорову — решать ему.

Впрочем, по ходу боя с Фрэмптоном вопросы ещё оставались. Против Гарсии в ноябре прошлого года Карл ведь тоже начал за здравие, а потом скатился в какой-то сумбур. С Донэйром подобное могло аукнуться.

Но — не аукнулось. Потому что Фрэмптон никуда так и не скатился. Наверное, всё же понимал, что Нинито — не Орасио. А может, просто сделал верные выводы. Или подошёл в лучшей физическо-ментальной готовности. Как бы то ни было, на этот раз основательных проколов с пробелами, которые могли перевернуть всё с ног на голову, у него не обнаружилось.

В четвёртом раунде Карл заметно прибавил. Сразу же добавилось и проблем у филиппинца. Его защита оставляла желать лучшего. На ногах уходить от наскоков британца тоже не получалось. А несколько разменов у канатов он вчистую проиграл.

Не просто почувствовав, но и получив подтверждение практикой, что в инфайтинге у него сегодня многое получается, в пятом раунде Фрэмптон начал немного сбиваться на однообразие. Он без видимых сложностей сближался с Нонито, теснил его и пробивал боковые. Однако и важный гость североирландской столицы не терял времени даром, воспользовавшись ситуацией и разрядив порцию мощных апперкотов. Несколько из них пришлись прямёхонько по назначению, и это было лучшее, что произвёл филиппинец на текущий момент. Карл определённо почувствовал всю вкусовую гамму «скушанного» и принялся действовать осмотрительнее. Концовка осталась за ним — хорошо встретил справа, при этом провалив оппонента.

Боксировать от положения на средней дистанции у Фрэмптона выходило несравнимо лучше, и шестая трёхминутка стала прекрасным тому подтверждением. Поначалу первым, а впоследствии навстречу, он основательно «прикормил» Донэйра правыми, не пропустив в ответ ничего стоящего — лучшим ударом филиппинца в этом отрезке оказался эффектный, но малоэффективный джеб. Нонито не просто не поспевал на британцем. Он повторялся и потому был предсказуем.

В седьмом раунде у Карла стало получаться ещё больше. Окрылённый успехом, он позабыл (или пренебрёг) главным оружием соперника в этом поединке и вновь решил зарубиться. Донэйр продолжал пропускать, но при этом не забыл разок нашампурить голову Фрэмптона на смачный апперкот. Отрезвление к Карлу пришло сразу же, как только ушло секундное потрясение.

Раунды с 8-го по 10-й включительно, равно как и подавляющая часть 11-го, походили друг на друга подобно паре равнонаполненных капель воды. Фрэмптон держался на дистанции и много перемещался, сводя возможности филиппинца к минимуму, пробивал джеб, иногда дополняя его правым. Для того, чтобы превосходить соперника и первенствовать на записках судей, этого хватало с лихвой.

Последний шанс обнаружился у Нонито в самом конце 11-й трёхминутки, когда он дважды прошил оборону британца мощными левыми. Карл выстоял, а тут и гонг подоспел.

Имея за плечами огромный очковый задел, в заключительном раунде Фрэмптон в основном занимался беготнёй от соперника, без каких-либо угрызений совести отдав ему эту локальную победу. Хотя и здесь на последней минуте повиновался взыгравшему самолюбию, отвесив Нонито несколько точных плюшек в непродолжительном размене.

117-111 — Карлу. Единодушно справедливо от всех судей.

О перспективах Донэйра — выше. Ну а Фрэмптон, завоевав «временный» титул WBO, стал первым в очереди к непобеждённому подопечному Боба Арума Оскару Вальдесу . Отменный обещает быть поединок. И конкурентный, что не менее важно.

Имя в боксе значит очень много. Но, как ни крути, ему не под силу сделать тебя сильнее, чем ты есть в данный момент времени.

И Вальдес, и Фрэмптон хороши именно сейчас. И у них, в отличие от Донэйра, всё в настоящем.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Фрэмптон-Донэйр

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