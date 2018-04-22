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Ангелина Мельникова: Побеждать не устала, это очень приятные чувства
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Ангелина Мельникова: Побеждать не устала, это очень приятные чувства 

Советский спорт 13 минут назад
Серебряный призер Олимпийских игр Ангелина Мельникова оценила свое выступление на чемпионате России в Казани.
17-летняя Мельникова выиграла четыре золотые и две серебряные медали.
«Побеждать не устала, это очень приятные чувства, — приводит «Р-Спорт» слова Мельниковой. — Таких результатов от себя не ожидала, думала, что будет очень тяжело после Италии ехать сюда сразу и выступать тут четыре дня подряд. Но оказалось все намного проще.
Что касается количества медалей, то ставила перед собой другие задачи — вычистить программы, и получилось не все. Конечно, не всем довольна, хочется доводить до идеала, а идеально получается редко».
Напомним, Мельникова стала абсолютной чемпионкой России, а также заняла первое место в вольных упражнениях, упражнениях на бревне и брусьях. В опорном прыжке и в командном многоборье она завоевала серебро.
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