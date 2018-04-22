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«Тосно» — «Амкар»: Костюков забил в компенсированное время
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«Тосно» — «Амкар»: Костюков забил в компенсированное время 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Амкара» Михаил Костюков забил второй мяч своей команды в матче 27-го тура чемпионата России против «Тосно». Для футболиста этот гол стал третьим в нынешнем сезоне.
Тосно — Амкар
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