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Матч «Локомотива» и «Уфы» завершился нулевой ничьей
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Матч «Локомотива» и «Уфы» завершился нулевой ничьей 

Советский спорт 29 минут назад
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. «Локомотив» набрал 57 очков и продолжает лидировать в чемпионате России. У «Уфы» 36 очков и шестое место.
В следующем туре «Уфа» примет «СКА-Хабаровск», который уже потерял шансы остаться в РФПЛ, а «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром».
Чемпионат России Премьер-лига 27-й тур  «Локомотив» — «Уфа» — 0:0  «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Пейчинович, Чорлука (В. Денисов, 89), Игнатьев, И. Денисов, Тарасов (Коломейцев, 46), Ан. Миранчук (Эдер, 58), Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан. «Уфа»: Беленов, Сухов (Тумасян, 90+5), Аликин, Никитин, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Обляков, 84), Карп, Салатич, Сысуев (Кротов, 82), Игбун.
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