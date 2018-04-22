Сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоится матч 27-го тура РФПЛ «Тосно» — «Амкар». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В РФПЛ команды встречались друг с другом лишь однажды. Тогда встреча завершилась нулевой ничьей.
Матч рассудит бригада судей во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. После 26 туров «Тосно» находится на 15-м месте в турнирной таблице РФПЛ с 24 очками, а «Амкар» — на 13-й строчке (28). Во встрече из-за травмы не сможет принять участие основной форвард «Тосно» Павел Погребняк.