«Тосно» — «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

Сегодня, 22 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» состоится матч 27-го тура РФПЛ «Тосно» — «Амкар». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В РФПЛ команды встречались друг с другом лишь однажды. Тогда встреча завершилась нулевой ничьей.