«Локомотив» — «Уфа». Мануэл Фернандеш вернулся в стартовый состав хозяев

Стали известны составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 27-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится восстановившийся после травмы Мануэл Фернандеш . Последний раз хавбек железнодорожников выходил в стартовом составе 8 апреля.

"Локомотив": Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Пейчинович, Рыбус — Тарасов, И. Денисов — Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш — Фарфан.

Запасные — Медведев, Коченков, Михалик, Ротенберг, В. Денисов, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ари, Корян, Эдер, Лысов.

"Уфа": Беленов — Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич — Карп, Салатич, Стоцкий, Игбун — Сысуев.

Запасные — Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Сафрониди, Обляков, Кротов, Фатаи.

Матч «Локомотив» — «Уфа» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.