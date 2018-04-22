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«Локомотив» — «Уфа». Мануэл Фернандеш вернулся в стартовый состав хозяев
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«Локомотив» — «Уфа». Мануэл Фернандеш вернулся в стартовый состав хозяев 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 27-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появится восстановившийся после травмы Мануэл Фернандеш. Последний раз хавбек железнодорожников выходил в стартовом составе 8 апреля.
"Локомотив": Гильерме — Игнатьев, Чорлука, Пейчинович, Рыбус — Тарасов, И. Денисов — Ант. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш — Фарфан.
Запасные — Медведев, Коченков, Михалик, Ротенберг, В. Денисов, Касаев, Коломейцев, Баринов, Ари, Корян, Эдер, Лысов.
"Уфа": Беленов — Сухов, Неделчару, Аликин, Никитин, Йокич — Карп, Салатич, Стоцкий, Игбун — Сысуев.
Запасные — Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Засеев, Сафрониди, Обляков, Кротов, Фатаи.
Матч «Локомотив» — «Уфа» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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