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Дубль Мусы принес ЦСКА победу над «Краснодаром»
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Дубль Мусы принес ЦСКА победу над «Краснодаром» 

SPORT24.ru 1 час назад
Московский ЦСКА на своем поле обыграл «Краснодар» в 27-м туре РФПЛ. Краснодарцы открыли счет вскоре после перерыва, когда Юрий Газинский завершил комбинацию ударом с близкого расстояния. ЦСКА отыгрался через 20 минут в результате удара Ахмеда Мусы. Спустя 12 минут нигериец воспользовался ошибкой обороны «Краснодара» и оформил дубль. Второй гол Мусы стал для «амрмейцев» победным.
Победа позволила ЦСКА набрать 51 очко и выйти на второе место в чемпионате, но идущий третьим ”Спартак” (50 очков) имеет матч в запасе. «Краснодар» с 47-ю баллами остался пятым.
Чемпионат России. 27-й тур  ЦСКА (Москва) — «Краснодар» — 2:1 (0:0)
Голы: Муса, 73; 85 — Газинский, 53.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, А. Березуцкий (Натхо, 69), Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Щенников, 61), Кучаев (Витиньо, 59), Бистрович, Головин, Чалов, Муса.
Краснодар: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Перейра, Шатов (Жоаозиньо, 16), Классон, Вандерсон (Иван, 84).
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