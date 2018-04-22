Волевые армейцы: ЦСКА обыгрывает «Краснодар» и выходит на второе место Премьер-Лиги

Центральный матч 27-го тура РФПЛ состоялся на «ВЭБ Арене», где встретились ЦСКА и «Краснодар». Обе команды борются за попадание в Лигу Чемпионов, и перед отчетным поединком всего 1 очко разделяло их в турнирной таблице. К моменту старта встречи соперники уже знали о том, что "Зенит" допустил осечку в противостоянии с тульским «Арсеналом», что придавало еще больше значимости их матчу. Главная потеря со стороны обоих клубов — Федор Смолов , нападающий быков пропускал игру из-за перебора желтых карточек.

В начале первого тайма могло показаться, что краснодарцы не собираются отдавать инициативу ЦСКА. Гости высоко прессинговали армейцев и даже создали первый опасный момент в матче, но с ударом Вандерсона из пределов штрафной Акинфеев справился. Однако вскоре подопечные Гончаренко взяли мяч под свой контроль и начали позиционно прижимать «южан» к чужим воротам.

Ближе к середине тайма Головин мог выводить свою команду вперед, но его выстрел с метров с 20-ти с большим трудом потащил Синицын. Вскоре Александр еще и со стандарта хорошо закрутил сферу в дальний угол — голкипер отбил мяч перед собой, а потом все же успел перевести его на угловой.

"Краснодар" все реже отмечался на чужой половине поля, как-то не стремились гости поймать соперника на контратаке. Игра взорвалась лишь в концовке первой половины встречи, когда обе команды с интервалом в минуту могли открывать счет. Сначала Чалов вырвался на свидание с голкипером по правому краю вратарской, но пробил рядом со штангой, а в ответной атаке Мамаев немного не успел за мячом, пойдя в жесткий стык с Акинфеевым. На перерыв соперники ушли без забитых мячей.

В начале второй половины общая картина матча не менялась, однако вскоре «Краснодар» вышел вперед. Газинский принял мяч перед чужой штрафной, обыгрался с Вандерсоном и выскочил на свидание с Акинфеевым — 0:1 после точного удара в дальний угол. Тут же усилил атаку Гончаренко, бросив в бой Витиньо, однако долгое время армейцы не могли найти подходов к чужим владениям.

Более того, в середине тайма Классон мог удваивать преимущество своей команды, однако удар шведа слету с линии штрафной пришелся рядом со штангой. А уже через несколько минут ЦСКА сравнял счет: Витиньо протащил мяч к штрафной «быков» и покатил правее на Мусу, а нигериец со второй попытки отправил сферу под перекладину — 1:1.

Армейцы побежали забивать второй гол, и в одном из моментов Гранквист зарядил шипами по лицу Витиньо, после чего обе команды еще долго выясняли отношения. В концовке поединка хозяева прижали соперника к чужим воротам, пытаясь вывести на ударную позицию своих форвардов. И за 5 минут до конца основного времени подопечные Гончаренко вышли вперед: Классон неаккуратно отдал пас в свою штрафную, где сферу подхватил Муса и пробил в дальний угол — 2:1.

Через несколько минут Витиньо мог ставить точку в матче, но его мощнейший дальний удар пришелся в перекладину. В итоге, ЦСКА все равно одержал волевую победу и вышел на второе место чемпионата России.

Не пропустите: Выбросьте табличку «Wenger Out»: Арсен уходит с высоко поднятой головой