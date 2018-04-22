РФПЛ. 27-й тур. ЦСКА победил «Краснодар», «Зенит» не выиграл в Туле 

В воскресенье, 22 апреля, — пять матчей 27-го тура чемпионата России. ЦСКА принимает «Краснодар», "Зенит" играет с «Арсеналом» в Туле, а «Локомотив» — с «Уфой» в Москве.
22 апреля, воскресенье
"СКА-Хабаровск" — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0) Гол: Ташаев, 69.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Никифоров, Пуцко, Димидко, Гришко, Наваловский, Савичев (Секульски, 67), Федотов (Самсонов, 70), Карасев, Канунников (Черевко, 84), Маркович.
"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Рауш, Черных (Темников, 64), Соу, Тетте, Панченко (Марков, 56), Ташаев, Луценко (Соснин, 80).
Предупреждения: Шуньич, 7. Соу, 34. Гришко, 35. Рыков, 43.
Судьи: ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Абусуев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
22 апреля. Хабаровск. Стадион «им. Ленина».
СКА-Хабаровск — Динамо М "Арсенал" (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:3 (2:1) Голы: Горбатенко, 3 (1:0). Паредес, 36 — угловой (1:1). Ткачев, 45 (2:1). Кузяев, 82 (2:2). Кузяев, 84 (2:3). Дзюба, 88 (3:3). «Арсенал» (Тула): Левашов, Комбаров (Хагуш, 57), Беляев, Сунзу, Альварес, Александров (Шевченко, 90+3), Чаушич, Ткачев (Берхамов, 85), Горбатенко, Кангва, Дзюба. «Зенит» (Санкт-Петербург): Лодыгин, Иванович, Мевля, Скроботов (Смольников, 24), Кришито, Краневиттер (Ригони, 59), Паредес, Ерохин, Дриусси, Заболотный, Полоз (Кузяев, 66). Предупреждения: Горбатенко, 23. Дриусси, 27. Ткачев, 45+1. Александров, 81. Удаление: Горбатенко, 78 (грубая игра). Судьи: МОСКАЛЕВ (Воронеж). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея). 22 апреля. Тула. Стадион «Арсенал».
Арсенал Т — Зенит
ЦСКА — «Краснодар» — 2:1 (0:0) Голы: Газинский, 53 (0:1). Муса, 73 (1:1). Муса, 85 (2:1). ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, А. Березуцкий (Натхо, 69), Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Щенников, 61), Бистрович, Кучаев (Витинью, 59), Головин, Чалов, Муса. «Краснодар»: Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Шатов (Жоаузинью, 16), Перейра, Классон, Вандерсон Масиэл (Иван, 84). Предупреждения: Кучаев, 21. Мамаев, 44. Судьи: ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль). 22 апреля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
ЦСКА — Краснодар
"Тосно" (Тосно) — «Амкар» (Пермь) — 0:2 (0:1) Голы: Рязанцев, 17 — с пенальти (0:1). Костюков, 90+2 (0:2). «Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Сухарев, Галиулин, Жигулев (Палиенко, 56), Полетанович, Нуну Роша (Рикардинью, 82), Мирзов, Мелкадзе (Труич, 33). «Амкар» (Пермь): Нигматуллин, Занев, Белоруков, Сиваков, Милькович, Гол (Костюков, 88), Рязанцев, Гащенков, Идову, Комолов (Эззатоллахи, 71), Бодул (Форбс, 76). Предупреждения: Мирзов, 73. Буйволов, 77. Эззатоллахи, 87. Гол, 87. Нигматуллин, 90+1. Судьи: ЕСЬКОВ. Еремин, Мосякин (все — Москва). 22 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский».
Тосно — Амкар
19.00 «Локомотив» — «Уфа» Трансляция матча
21 апреля, суббота
"Рубин" (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (1:0) Голы: Нобоа, 40 (1:0). Паршивлюк, 67 (1:1). «Рубин» (Казань): Джанаев, Кузьмин, Гранат, Сесар Навас, Сорокин, Кудряшов, Могилевец (Коновалов, 83), Подберезкин (Шекари, 74), Нобоа, Попов, Жемалетдинов (Гекдениз, 63). «Ростов» (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Байрамян (Скопинцев, 74), Гацкан, Сапета (Гулиев, 46), Юсупов (Зуев, 61), Ионов, Шомуродов. Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Данченко, Колосков (оба — Уфа). 21 апреля. Казань. Стадион «Центральный».
Рубин — Ростов
"Анжи" (Махачкала) — "Урал" (Екатеринбург) — 0:1 (0:0) Гол: Бикфалви, 83. «Анжи» (Махачкала): Лория (Будаков, 64), Мусалов (Прудников, 63), Брызгалов (Калмыков, 81), Самарджич, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон, Лескано, Хубулов, Маркелов. «Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Ароян, Динга, Меркулов, Евсеев (Глушков, 90), Бумаль, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин (Фидлер, 86). Предупреждения: Самарджич, 11. Ароян, 29. Эль-Кабир, 37. Емельянов, 39. Маркелов, 57. Калмыков, 90. Судьи: ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Усачев (Ростов-на-Дону). 21 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».
Анжи — Урал
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