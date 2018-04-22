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Губернатор Ленинградской области пообещал игрокам «Тосно» погасить задолженности
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Губернатор Ленинградской области пообещал игрокам «Тосно» погасить задолженности 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с футболистами «Тосно», который вышел в финал Кубка России, в минувшую среду обыграв «Спартак» (1:1, 5:4 — по пенальти).
Дрозденко подчеркнул, что задолженности перед игркоами по зарплатам будут погашены.
— От имени всех жителей Ленинградской области хотелось бы поблагодарить вас за выход в финал Кубка России. Была тяжелая игра, вы повторили свой подвиг (в 2014 году «Тосно» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в 1/8 финала Кубка России. — Прим. «СЭ»). Приехал я с одной целью — чтобы поговорить о будущем команды. Первое, что хочу сказать: задолженности, которые есть по заработной плате, будут покрыты, — сказал Дрозденко.
Также он рассказал о дальнейших перспективах клуба.
— Мы прекрасно понимаем, что в «Тосно» будут происходить изменения юридического характера, — отметил губернатор. — Мы рассчитываем, что в клуб придут естественные монополии, или, скажем так, компании, которые смогут команду поддержать. Очень важно, не скрою, удержаться в премьер-лиге. Сохраните тот бойцовский дух, который у вас есть на сегодняшний день. Задача стоит одна — сформировать пул либо учредителей, либо инвесторов, либо рекламодателей.
— Дальше уже подбирать генеральных держателей крупных контрактов (это крупные предприятия Ленинградской области), которые будут нам помогать разовыми вложениями, чтобы клуб имел какие-то финансы, чтобы можно было замахиваться на гарантированный выход в еврокубки, — сказал Дрозденко.
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