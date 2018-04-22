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Муса: решили, что приложим все силы, умрём на поле, но обязательно победим
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Муса: решили, что приложим все силы, умрём на поле, но обязательно победим 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Я был уверен, что мы всё равно выиграем матч. Переломный момент — это, наверное, первый гол, который мы забили. После того как мы сравняли счёт, я уже был абсолютно уверен, что вырвем победу. Мы для себя решили, что будем бороться до конца матча. У нас уже нет права терять очки, поэтому решили, что приложим все силы, умрём на поле, но обязательно добудем три очка. Так и получилось», — сказал Муса в эфире телеканала «Наш футбол».
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