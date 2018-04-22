Евсеев: «Команда „Тосно“ по многим показателям идет в лидерах, хотя она в конце таблицы» 

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев подвёл итоги матча с «Тосно» (1:0).
— Если сейчас по горячим следам анализировать этот матч, за счет чего удалось добыть это превосходство?
— Для нас каждая игра решающая. То, что мы два месяца назад вылетели из Кубка, например, у нас сегодня был финал с «Тосно». У них еще один будет, а у нас сегодня был. Это для нас начало, потому что у нас будет еще три игры довольно-таки важные, и не менее важные. За счет чего? За счет того, что ребята показали желание, настрой и перебороли ту ситуацию, которая была у нас последние две игры, когда мы два раза по 0:3 проиграли. Где-то силенки ушли, те замены, которые вы спрашивали пред началом игры, они сказались, сегодня помогли нам эти ребята
— Во втором тайме чуть сложнее пришлось. По тем ощущениям, которые были от бровки поля, «Тосно» усилило свое давление. Согласны ли вы с этим? Что стало причиной — их мощь и возможность прибавить в игре, или вы немножко подустали?
— Команда «Тосно» по многим показателям идет в лидерах, хотя она в конце таблицы. Но и матчи со "Спартаком", когда они добивались результата, проигрывая по счету… Это, прежде всего, заслуга соперника. Мы это предполагали, ждали. Опять же скажу, что в первом тайме мы чуть-чуть отодвинули команду от своей штрафной, а во втором они прижали. Но кроме верховых передач, ничего не было. Да, мы опасались Мирзова, опасались Галиулина, которые могут обыграть один в один, они это показывали в предыдущих играх. Считаю, что команда сыграла очень надежно в первую очередь в обороне, а потом уже мы реализовали те моменты, которые и создали.