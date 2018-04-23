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Александр Егоров: Согласен с пенальти в ворота «Тосно», но Еськов должен был показать карточку Сухареву
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Александр Егоров: Согласен с пенальти в ворота «Тосно», но Еськов должен был показать карточку Сухареву 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
«Тяжело, когда топят с первых минут». Жалобы «Тосно» после поражения конкуренту
— Единственная претензия к Алексею Еськову, что он не показал желтую карточку. Я полностью согласен с пенальти, единственное, что он должен был вынести предупреждение. Этот момент всех заинтересовал после интервью, которое дал вратарь Юрченко, но, думаю, это эмоции. Больших претензий к Алексею нет, под конец сезона всем сложно, но мы призываем, чтобы все с уважением относились друг к другу и не поддавались эмоциям, — приводит слова Егорова ТАСС.
Напомним, Еськов назначил пенальти в ворота «Тосно» на 18-й минуте матча за фол Сергея Сухарева на Александаре Мильковиче. 11-метровый удар реализовал Александр Рязанцев. Матч завершился победой «Амкара» со счетом 2:0.
После 27 туров пермяки занимают в таблице РФПЛ 13-е место, имея в активе 31 очко. «Тосно» идет на 15-й позиции с 24 баллами. В следующем туре «Амкар» примет в Перми «Спартак», а тосненцы встретятся с «Ростовом» на «Ростов Арене». Матчи пройдут 29 апреля.
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