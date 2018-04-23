Александр Егоров: Согласен с пенальти в ворота «Тосно», но Еськов должен был показать карточку Сухареву

«Тяжело, когда топят с первых минут». Жалобы «Тосно» после поражения конкуренту ТАСС. — Единственная претензия к Алексею Еськову , что он не показал желтую карточку. Я полностью согласен с пенальти, единственное, что он должен был вынести предупреждение. Этот момент всех заинтересовал после интервью, которое дал вратарь Юрченко, но, думаю, это эмоции. Больших претензий к Алексею нет, под конец сезона всем сложно, но мы призываем, чтобы все с уважением относились друг к другу и не поддавались эмоциям, — приводит слова Егорова Напомним, Еськов назначил пенальти в ворота «Тосно» на 18-й минуте матча за фол Сергея Сухарева на Александаре Мильковиче. 11-метровый удар реализовал Александр Рязанцев . Матч завершился победой «Амкара» со счетом 2:0. После 27 туров пермяки занимают в таблице РФПЛ 13-е место, имея в активе 31 очко. «Тосно» идет на 15-й позиции с 24 баллами. В следующем туре «Амкар» примет в Перми «Спартак» , а тосненцы встретятся с «Ростовом» на «Ростов Арене». Матчи пройдут 29 апреля.